Giulio Berruti conferma: è fidanzato da un anno e mezzo, seppure il suo sia un legame ‘a distanza’. L’attore 34enne parla anche delle voci che lo volevano legato a Maria Elena Boschi. Sul presunto flirt dice la sua intervistato da Gossip.it senza peli sulla lingua.

“Ho una persona con cui sto da un anno e mezzo, seppur la difficoltà dovuta alla distanza… Recentemente ho letto degli articoli che mi fanno sorridere. Per fortuna le persone a casa non sono stupide, quindi si rendono conto quando le cose vengono scritte per vendere due giornali in più o fare più traffico su Internet…”, confessa Giulio Berruti.

E’ fidanzato da un anno e mezzo con Fran Kirchmair, attrice, produttrice, studentessa di origini austriaco-svizzere 22enne che vive negli Usa. Il 34enne fa avanti e indietro dagli States, dove sta girando un film e frequenta una scuola di recitazione, per stare con lei. “Mi sono trasferito lì da un anno, faccio avanti e indietro, l’Italia è il mio Paese. Sto lavorando molti negli Usa, sono contento”, sottolinea. Poi immancabile non parlare del presunto flirt con la Boschi, di cui si è molto parlato sui media. Sono solo illazioni.

“Non c’è da smentire nulla, penso che sia la mia vita privata comunque e rimane tale, come è sempre stato nei 12 anni che faccio questo mestiere - precisa Giulio Berruti in merito ai rumor sul flirt con la Boschi - Però penso che sia abbastanza svilente per chi fa il giornalista scrivere per forza cose che non sono vere e dover dare tutta questa importanza al gossip quando si potrebbe fare qualcosa di più utile per gli altri. Dal momento che la mia vita professionale dovesse ruotare intorno al gossip, smetterei di fare questo mestiere perché vorrebbe dire che non ho altro di cui parlare”.

E’ fidanzato da un anno e mezzo ed è contento. Anche con la fibromialgia per Giulio Berruti va meglio: “E’ una patologia non ancora riconosciuta da tutti. Io ne soffro, è un qualcosa che ha a che fare con la felicità e lo stress. Da persona conosciuta ho il dovere nelle mie Stories di dare consigli che possano far stare meglio gli altri. Pratico questo metodo, Wim Hof, che mi fa stare bene, ora sto benissimo”.