La gieffina Grecia Colmenares riabbraccia in lacrime il figlio in diretta dopo 4 anni: il motivo della lunga separazione

Grecia Colmenares non riesce a trattenere il pianto. Riabbraccia il figlio in lacrime nella Casa del GF. In diretta tv va in scena il loro emozionante incontro dopo ben 4 anni di lontananza. Il motivo della lunga separazione dal 31enne, nato in Argentina, la diva delle soap opera 60enne, venezuelana di nascita, lo aveva svelato al reality show, sottolineando quanto il suo ragazzo le mancasse.

Il Covid l’aveva tenuta lontana da Gianfranco. Grecia nella Casa aveva attribuito alla pandemia la maggiore responsabilità per la separazione dal figlio. Non solo però. Anche la crisi presidenziale vissuta in Venezuela aveva reso difficile ottenere il passaporto: il ragazzo non ci era riuscito. Adesso, però, tutto si annulla, grazie ad Alfonso Signorini, che ha fortemente voluto che la Colmenares potesse riabbracciarlo.

Grecia ha avuto Gianfranco da Marcelo Pelegri, il suo ex marito. “Stavo girando l’ultima scena prima delle vacanze di Natale. Vidi nello specchio questo ragazzo bellissimo che giocava con due bambini. Ho pensato fosse sposato e mi sono girata. Dopo un po’, mi ha telefonato, si è presentato come il mio vicino e mi ha chiesto di parlare. Ci siamo dati appuntamento a gennaio perché io dovevo partire. Sei mesi dopo eravamo sposati”, racconta.

“Mio figlio Gianfranco è nato in un momento molto bello della mia carriera. Dovevo cominciare una soap opera ed ero già incinta. Con l’aiuto di suo padre e della nonna, sono riuscita a girare due telenovelas mentre lui era piccolissimo. Giravo tre ore al giorno e poi tornavo a casa per dargli il latte”, sottolinea ancora l’attrice.

Al GF arriva quindi il video messaggio del figlio: “Ciao mamma. Sai che mi piace di più comunicare dal vivo, soprattutto in questa situazione. Voglio dirti che sono orgoglioso di te e sono felice che stai facendo quello che ti piace. Ti stai facendo anche degli amici veri. I tuoi fan hanno l’occasione di vederti per la prima volta per come sei davvero. Mi piacerebbe essere lì ma ho degli impegni e non posso. Sono orgoglioso di te. Continua a fare quello che stai facendo. Non permettere a nessuno di remarti contro. L’Italia ti ama. Continua a essere come sei”.

Poi finalmente ecco la sorpresa. La Colmenares in giardino, freezata, vede arrivare Gianfranco. Baci, abbracci e tantissime lacrime. Grecia è felicissima. "Ti amo, ti amo, ti amo. Che felicità", gli dice e gli chiede di prenderla in braccio, lui lo fa.

Il ragazzo non parla italiano: il traduttore lo aiuta

"Abbiamo condotto una vita normale. Non mi ha abbandonato solo perché era un'attrice. Mia madre sa bene ciò che vuole, dà sempre la sua opinione sulle mie ragazze, ma devo dire che ho avuto sempre fortuna", dice Gianfranco, aiutato dal traduttore. Grecia aggiunge: "Se lui è felice lo sono anche io". Signorini fa sapere a Gianfranco che gli utenti social lo vorrebbero vedere al Grande Fratello perché "è troppo bello”. "Prima imparo l'italiano e poi vengo”, replica il 31enne.