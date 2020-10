Gregoraci alla Mello: 'Per te il GF è più importante, io ho altre cose, a te serve, devi lavorare'

Elisabetta Gregoraci parla con Dayane Mello delle nomination che le vedono protagoniste al GF Vip. La showgirl 40enne tira dritto al punto e non usa scorciatoie con la bella 31enne mentre è seduta al tavolo in cucinadi fronte a lei. “Per te rimanere al GF è più importante, io ho altre cose da fare, tu devi lavorare, ti serve”, le dice.

Elisabetta gela Dayane che non replica neppure, forse non gradendo moltissimo quel che le è appena stato detto. Il tono della mora calabrese è assolutamente pacato, non le punta il dito contro, non ne ha motivo: dice solamente quel che pensa, senza filtri.

La Gregoraci, evidentemente, si sente molto più privilegiata rispetto alla Mello: è probabile che pensi di avere una situazione personale e lavorativa migliore di quella della sudamericana. Non c’è dubbio. Le sue affermazioni, però fanno storcere parecchio il naso al popolo del web.

Tra molti c’è chi prende le sue parti: “Cosa ha detto di male?? E’ ovvio che il GF serva più a Dayane che ad Elisabetta”. Ma c’è chi non gradisce: “Praticamente sta dicendo che Dayane è una pezzente che ha bisogno di soldi mentre lei no... Non è una cosa innocente, a Dayane è arrivato dritto il messaggio”. E ancora: “Il problema non è tanto cosa dice, ma la saccenza e la presunzione con cui lo dice. Il fatto che uno si senta sempre superiore agli altri e in dovere di sottolinearlo ogni due minuti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/10/2020.