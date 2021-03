Guenda Goria confessa il dolore per la malattia scoperta da poco: ecco di cosa soffre

Guenda Goria confessa il suo dolore per la malattia scoperta da poco. La figlia 32enne di Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip 5, rivela il suo dramma: soffre di endometriosi.

Guenda ha deciso di svelare la malattia che l’affligge per aiutare altri come lei ad aprirsi e non nascondersi, a fare controlli e prevenzione. “Marzo e’ il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto da poco di dover combattere. Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi”, spiega la Goria.

Poi aggiunge: “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va. Un forte abbraccio a tutte voi”.

La confessione di Guenda Goria arriva direttamente dal suo profilo Instagram. Nelle storie aggiunge: “Questo problema mi ha creato molta sofferenza”. A Libero racconta come l’ha scoperto: “Ho deciso di fare dei controlli approfonditi e ho capito che tutti i problemi che avevo anche erano legati a quello. Anche i problemi di coppia”.

L’endometriosi è la presenza di endometrio, mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero, come si legge sul sito del Ministero della Salute.

In Italia sono affette da endometriosi il 10-15% delle donne in eta riproduttiva; la patologia interessa circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficolta a concepire. Le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. La diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo che porta a gravi ripercussioni psicologiche.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/3/2021.