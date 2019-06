Guendalina Tavassi, la figlia Gaia compie 15 anni: le due insieme, sembrano sorelle

Guendalina Tavassi sul social posta due foto con la figlia Gaia. Fa gli auguri alla sua primogenita che compie 15 anni. Le due sono in vacanza con il resto della loro bella e numerosa famiglia al Domina Coral Bay a Sharm el Sheikh. Belle e sorridenti, più che mamma e figlia, sembrano due sorelle.

La 33enne è felice per la sua Gaia che compie 15 anni. Alla sua piccola donna Guendalina Tavassi scrive: “Ecco come ti vedo io, anche se vuoi fare sempre la grande e molto spesso non mi ascolti e fai sempre di testa tua, io ti vedo sempre la mia piccolina, e mi sembra ieri che non facevo fatica a tenerti in braccio ormai sei la mia spilungona e sarebbe più facile fare il contrario. Ti amo infinitamente Gaietta. Che questi 15 anni ti portino sale in zucca. E tutta la felicità che mi regali tu anche solo se sorridi. Tantissimi Auguri, la tua Mamy. #Happybday #gaia #15yearsold”.

Gaia compie 15 anni, Guendalina Tavassi l’ha messa al mondo con il suo ex Remo Nicolini da giovanissima. Ormai dal 2013 è sposata con Umberto D’Aponte. Con lui ha avuto Chloe e Salvatore.

L’ex gieffina, opinionista tv e influencer, adora la sua vita in famiglia di cui Gaia ha sempre fatto parte: la ragazza ha vissuto con la mamma. Il feeling con lei è grandissimo, al punto che, tra confidenze e risate, le paiono davvero due sorelle complici e gioiose più che mai.