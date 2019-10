Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne tornano insieme dopo una notte di fuoco. Anche se in realtà pare che Ida precisi che ci siano stati solo abbracci, però poi hanno dormito insieme, mano nella mano… Così sembra, almeno stano alle ultime anticipazioni sui due, che, dopo essersi riscoperti innamorati, avrebbero pure lasciato il Trono Over della popolare trasmissione di Maria De Filippi. Il colpo di scena arriva inaspettato, come racconta Il Vicolo delle News.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno deciso di concedersi un’altra possibilità. La 37enne era sembrata categorica in tv nell’affermare di aver deciso di interrompere ogni relazione con l’ex 40enne, dicendosi non più innamorata di lui, ma quando le telecamere si sono spente, i due si sarebbero sentiti al telefono.

Guarnieri avrebbe chiesto a Ida di incontrarlo, per lei avrebbe anche rinunciato a salire sul suo treno. La Platano, però, gli avrebbe chiesto di tornare a casa con la promessa di avere un confronto con lui non appena si sarebbero ritrovati a Roma. E così è stato.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sarebbero rivisti nella Capitale. Faccia a faccia si sarebbero riscoperti innamorati e felici. La dama sarebbe giunta alla conclusione di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne e vivere il sentimento ritrovato. Inutile, per lei, rimanere lì, con buona pace di Armando Incarnato, convinto amaramente di essere stato usato da lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2019.