Ignazio Moser è dimagrito 10 chili: colpa della sua malattia misteriosa?

Ignazio Moser è dimagrito 10 chili: sarebbe colpa della sua malattia misteriosa... Il fidanzato di Cecilia Rodriguez qualche giorno fa aveva allarmato tutti i fan rivelando i problemi di salute che lo stanno affliggendo negli ultimi tempi e spiegando di volersi momentaneamente allontanare dai social per prendersi del tempo per sé e capire meglio cosa gli stesse capitando.

“Ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi. Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni”, aveva confidato Nacho in un post nelle sue IG Stories.

Successivamente, sempre via web, ha dato aggiornamenti sulla sua situazione: “Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere, probabilmente tutto è dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici”.

Ignazio ha poi sottolineato: “Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso). Quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri”.

Moser avrebbe avuto un repentino calo di peso a causa dello stress psicologico. Ricompare sul suo profilo Instagram e si mostra visibilmente dimagrito. “Meno 10 chili, quasi forma Isola”, scrive, facendo riferimento all’Isola dei Famosi, dove ha partecipato la scorsa primavera. E’ tornato dall’Honduras magrissimo a causa degli stenti al reality, poi, però, grazie al cibo e all’allenamento, era nuovamente a posto. Ma la sua ‘malattia misteriosa’ l’ha debilitato fortemente.

La cura migliore è Cecilia. Il 29enne sorride accanto alla fidanzata: è con la bella 31enne argentina accanto che sta cercando di trovare nuovamente il suo equilibro e una forma fisica ottimale. Lei è la sua 'amorterapia'.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/10/2021.