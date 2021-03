Ignazio Moser dopo la ferita al sopracciglio: 'Mi rimarrà una bella cicatrice ma...'

Ignazio Moser dopo la ferita al sopracciglio si fa vedere ancora nelle sue IG Stories e commenta l’accaduto. “Mi rimarrà una bella cicatrice”, sottolinea lo sportivo 28enne.

“Come vedete la mia guarigione prosegue, probabilmente mi resterà una bella cicatrice”, sottolinea Nacho. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez giocando a padel si è procurato un brutto taglio, sonno stati necessari ben 9 punti di sutura per fermare il sangue e chiuderlo. Ha ancora l’occhio destro gonfio e un livido è ben visibile sulla palpebra.

Nonostante la cicatrice, Moser è ottimista e ironizza: “Non importa, tanto ad Aspirina piaccio lo stesso”. Nel video tiene la cagnolina di Ceci tra le braccia, l’animale sembra pazza di lui, prova a leccargli il volto in continuazione.

“Visto che il modo in cui mi sono fatto il taglio non è proprio un’esperienza di vita molto rude e appassionante, inventiamo una storia insieme da raccontare quando sono grande”, dice ancora Ignazio Moser ai follower. Promette di pubblicare sul suo profilo quella più bella.

In effetti, seppur non chiarendo come, Nacho è stato vittima dell’incidente che gli ha procurato la ferita durante il match alla 21PadelArena di Catania, dove era andato per inaugurare la struttura insieme al cognato Jeremias Rodriguez e la fidanzata. I due hanno affrontato sul campo Nicolò Brigante, conduttore radiofonico, e l’ex calciatore Nicola Ventola. Qualcosa deve essere andato storto…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2021.