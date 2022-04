Ilary Blasi, il bacio con Michelle Hunziker: 'Ci ho messo la lingua'

Ilary Blasi parla ancora del bacio in tv con Michelle Hunziker e a Le Iene conferma: “Ci ho messo la lingua”. La conduttrice che oggi, 28 aprile, compie 41 anni, si confessa al Passaparolaccia e, senza pronunciare nomi, ma facendo ben capire a quali degli otto personaggi scelti lei si riferisca, dice la sua senza filtri, Parla anche di Belen, Barbara d’Urso, Fabrizio Corona, Gerry Scotti, Alfonso Signorini, il marito Francesco Totti e di chi le fa le domande, Teo Mammucari.

A Michelle Impossible Ilary ha regalato a sorpresa alla svizzera un bacio in bocca alla fine di un sensualissimo tango. “La stimo, forse è più brava di me ma meno sexy. Cosa dice in giro di me? In questo momento mi adora. Ha sofferto un po’. Se mio marito riceve un messaggio da lei indago… Come professionista le do 9. L’ho baciata e ci ho messo la lingua”, rivela la Blasi. Teo le domanda se potrebbe andare anche oltre il bacio. “No, preferisco altri generi. Descriverla con una parola? Teutonica”.

Per la d’Urso la presentatrice usa belle parole: “La conosco da 20 anni circa. C’è sempre stata simpatia tra noi sì. Affetto no, ma perché è una parola impegnativa. Se abbiamo litigato? Ma assolutamente no. Non siamo mai uscite insieme, ma la conobbi durante una vacanza. Professionalmente l’apprezzo e mi piace il suo modo di lavorare. Trovo che sia una grande professionista. Ovviamente siamo due generi diversi. Non c’è nulla che le invidio e non penso proprio che lei mi invidi nulla. Se guadagna molto più di me? Penso di sì. Se ha sempre parlato bene di me? Io ti dico di sì, che parla bene di me. Se devo descriverla con una parola scelgo professionista”.

Su Belen Ilary dice: “Da 0 a 10 come voto le do 8, non la conosco benissimo. Come professionista le do un 7. Tra noi due sono invecchiata più io. Se c’ho fatto un pensierino? No, nemmeno da ubriaca, però ci siamo baciate. Un voto al bacio? Un bacetto quindi un 6. Se è una numero 1 nella professione? Nel lavoro non è una numero 1. Il suo pregio più grande è che è molto bella. Se mio marito ricevesse un messaggio da questa donna farei delle domande. Come parola per descriverla direi wow”.

Si passa poi a Corona, con cui lei litigò furiosamente al GF Vip. L’ex re dei paparazzi non ha mai smetto di attaccarla da allora: “Non c’ha mai provato con me. Non l’ho mai baciato, me manca… Non c’ho mai fatto pensierini, non è brutto, ma non c’ho mai pensato. Come definisco il suo modo di lavorare? Ah perché lavora? Cosa dice in giro di me questa persona? Tante cose, fidate. Se ha più nemici o amici? Direi 50 e 50 dai. Così come penso che abbia fatto soffrire e sofferto alla stessa maniera. Se devo descriverlo con una parola direi furbo”.

La timoniera dell’Isola dell’amico Signorini dice: “Lo stimo, è molto più colto e influente di me. Se mi posso fidare? Io non mi fido di nessuno. Non mi ha mai fatto del male. Di persona è più simpatico che in tv. Sexy? No. Ironico, non ci ha mai provato con me. E’ capitato che mi abbia chiamato per farmi i complimenti per un mio programma tv, l’ho fatto anche io. Una parola per lui? Molto intelligente”.

A Gerry Scotti Ilary dà 10 come professionista. “Sex appeal, beh, insomma, solo appeal. Mi ha sempre trattato con rispetto, mai provata soggezione. Non l’ho mai baciato. Lo sento ancora qualche volta. E’ uno showman”, sottolinea.

Facile intuire quando parli di Totti: “Ci conosciamo da 20 anni, è invecchiato peggio lui. Se ci siamo baciati? E’ capitato e gli do 10. Il suo più grande difetto è che è permaloso, non sempre accetta le prese in giro, poco, dal vivo è simpatico come in tv. Cosa gli invidio? La moglie...”, afferma la Blasi ironica sorridendo. Lui è il ‘fantasista’.

Quando si arriva a Mammucari Ilary Blasi si concede il sarcasmo e l'ilarità che si usa nei confronti dell’amico: “Professionista? Mah, gli do 7. Sex appeal, senza sex. Lo conosco da 10 anni, è invecchiato peggio di me. Per me senza vestiti è tutto crollato. Una parola per definirlo? Tinto”. Teo ridendo la rimprovera: “Sei una stron*a!”. Il siparietto è irresistibile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2022.