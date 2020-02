Ilary Blasi alla festa mascherata per i 40 anni della sorella Silvia è Achille Lauro

Ilary Blasi sorprende tutti. Alla festa mascherata per i 40 anni della sorella Silvia la conduttrice 38enne si traveste da Achille Lauro.

Si spoglia del mantello, come il cantante a Sanremo 2020 quando ha voluto essere protagonista nella riproposizione di San Francesco nell’affresco attribuito a Giotto, presente nella Basilica di Assisi. La bionda è sensualissima con indosso la tutina super aderente.

VIDEO

Rende omaggio al performer. Ilary Blasi si maschera da Achille Lauro. Fa come ha fatto lui durante la prima serata del Festival all’Ariston e mima il momento in cui l’artista si è tolto il mantello, mostrando a tutti l’ormai mitica tutina di Gucci.

Il look della presentatrice è pazzesco con tanto di tatuaggi finti su tutto il corpo, proprio come il 39enne.

Il party è spensierato. Tutti gli ospiti si divertono un mondo con le loro maschere addosso. Francesco Totti sorride scanzonato: è un irresistibile Vasco Rossi.

La festa in maschera non dà un attimo di tregua. Si ride, si balla, ci si esibisce davanti agli altri invitati: tutti vogliono far apprezzare i loro travestimenti perfetti.

Ilary si diverte un mondo con gli amici e le sorelle. La festeggiata, Silvia, è fantastica nei panni di Kylie Minogue nel videoclip della canzone "Can't get you out of my head”. L’altra sorella della Blasi, Melory, è una delle Spice Girls.

Si fa baldoria fino a tarda ora. Con Ilary, alla festa, c’è Anche Alessia Solidani, la sua hair stylist di fiducia. Tra gli ospiti pure una scatenata Michela Quattrociocche.

Quasi tutti sono irriconoscibili. Guardandosi attorno, al party, tra brindisi e danze senza tregua, si possono scovare Elvis Presley, Renato Zero, Loredana Bertè, Madonna, Freddie Mercury e tanti altri. E’ una notte mascherata speciale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/2/2020.