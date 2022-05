Ilary Blasi incontenibile per la gaffe all'Isola: piegata in due dalle risa, è costretta a fermarsi e...

Ilary Blasi ci ricasca, dopo la ‘patata’ al posto della Palapa dello scorso anno, è nuovamente incontenibile all’Isola dei Famosi per la sua gaffe. La conduttrice 41enne inciampa in un piccolo errore di pronuncia e rendendosi subito conto di quel che ha appena detto, non riesce ad andare avanti. Piegata in due dalle risate, con le lacrime agli occhi, è costretta a fermarsi. Chiede subito aiuto a Nicola Savino, che prende per qualche istante il timone del reality show.

In una puntata, la tredicesima, in cui sono le liti e i dissapori, le tensioni e l’astio tra i concorrenti in Honduras a farla da padrone, Ilary riporta per un po’ il buonumore. Durante gli ultimi trenta secondi del televoto flash, la Blasi legge il discorso che descrive come sempre i naufraghi a rischio uscita. Parlando di Ilona Staller, poi inesorabilmente eliminata, invece di pronunciare la frase "Nulla ti scoraggia", dice "Nulla ti scuregg…”.

La presentatrice comincia a ridere senza freno. Savino si alza e invita Luxuria a fare lo stesso. “Ok, va bene, andiamo via. Ciao a tutti”, sottolinea Nicola, prendendo a braccetto Ilary. “Succede a tutti, poi ci si riprende”, aggiunge divertito. Ironizzando, finge di chiamare Simona Ventura, storica conduttrice del reality: “Simo, devi venire, che lei ha detto scoreggia…”.

La Blasi lo prega di prendersi cura lui stesso del blocco delle nomination lampo, poi, dopo 30 secondi torna con gli occhi quasi in lacrime per le fragorose risate, intanto la clip del suo strafalcione diventa immediatamente virale. Ilary è assolutamente, come sempre, protagonista.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2022.