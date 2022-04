Ilary Blasi a Le Iene da Belen, le due contro Mammucari: 'Ti tingi i capelli e hai i denti finti’

Ilary Blasi torna in un programma che ha amato tantissimo e del quale per molti anni ha tenuto le redini, va a Le Iene da Belen. La conduttrice 40enne è in grande sintonia con la showgirl 37enne: le due prendono di mira Teo Mammucari e ironicamente si scagliano contro di lui. “Sei poco credibile - gli sottolinea l’ex Letterina - Ti tingi i capelli e hai i denti finti…”.

Ilary in tv, su Italia 1, nella trasmissione di Davide Parenti che ha condotto fino al 2018, osa con l’abito con le piume e un look effetto nudo. Belen ha un minidress gioiello bianco, la Blasi, invece, abbina un aderentissimo body nude che le fascia il décolleté a una gonna a vita alta ricoperta di piume in tinta, completamente trasparente. Ai piedi porta un paio di pumps con il tacco a spillo color cipria. La bionda ha i capelli sciolti e liscissimi, make up curatissimo: è chic.

Sorridente e dissacrante più che mai, quando la Rodriguez le domanda come ha fatto a sopportare Teo per tanti anni a Le Iene, risponde: “Innanzitutto ti sono vicina… Poi, bisogna un po’ minacciarlo, questo è il segreto.. Tipo: usi il viagra!”. “Ma quale viagra!”, si difende subito il presentatore 57enne.

La padrona di casa 37enne ride, anche Ilary non si contiene, lo stesso Mammucari, messo in mezzo dalle due, accetta con autoironia, e sta al gioco. Ilary affonda il colpo: “Teo non puoi essere credibile, uno che si tinge i capelli, che c’ha ‘sti denti finti… Come fa a essere credibile?”. Le risate continuano.

La Blasi parla dell’Isola, Teo si diverte a provocare Belen, dato che al reality con il fratello 33enne della showgirl Jeremias c’è anche papà Gustavo Rodriguez. Vuole persino corrompere l’amica, dandole 100 euro pur di far vincere il genitore dell’argentina.

Tra un servizio e l’altro, Ilary torna in onda con i due che la omaggiano con alcune foto in cui ripercorrono la sua lunga carriera in tv, iniziata quando era solo una bambina. Se la spassano: nessuna rivalità tra lei e Belen.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2022.