Ilary Blasi zia per la quarta volta: nato il figlio della sorella Melory, l’annuncio

Nella serata di sabato l’annuncio via social: si tratta di un maschietto

Ilary non potrà andare subito a trovarlo, visto che in questi giorni si trova a New York

Melory Blasi, sorella di Ilary Blasi, ha dato alla luce il suo secondo figlio poche ore fa.

Nella serata di sabato 25 novembre, la 33enne ha annunciato via social di aver accolto al mondo un maschietto, di cui però ancora non si conosce il nome.

Melory Blasi, 33 anni, subito dopo il parto con il figlio in braccio e il marito Tiziano accanto

Accanto a una foto che la ritrae con il neonato in braccio e con al suo fianco il marito Tiziano Panicci, Melory ha scritto su Instagram: “E all’improvviso arrivi tu”.

Subito dopo l’annuncio la stessa Ilary Blasi, che in queste ora ha deciso di ‘fuggire’ a New York con il fidanzato Bastian Muller forse per evitare il clamore suscitato dall’uscita di ‘Unica’, il documentario Netflix in cui racconta la sua versione dei fatti per quel che concerne la separazione da Francesco Totti, ha condiviso la stessa immagine per celebrare l’arrivo del nipotino.

Melory e il marito con la primogenita Jolie, 2 anni

Melory era già diventata mamma nel 2021 della piccola Jolie. Il nome scelto per quest’ultima aveva fatto parlare. In molti avevano fatto un parallelo con Chanel, la secondogenita della sorella e di Francesco Totti, ipotizzando che in famiglia c’è una predilezione per i nomi particolari.

Le congratulazioni sono arrivate anche dalla terza sorella Blasi, Silvia, che di anni ne ha 43 (uno più di Ilary), e che è mamma di due bambine, Stella, nata nel 2012, e Nicole, nel 2015.

Silvia ha anche aggiunto che il bimbo di Melory è “3,6 kg di amore”.