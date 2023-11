Stando al Corriere della Sera il 47enne non avrebbe fatto altri commenti

Secondo il quotidiano lo sportivo sarebbe “rassegnato ma sereno”

“Unica” è un successo clamoroso: ascolti altissimi per il docufilm in cui Ilary Blasi racconta la sua verità sulla separazione dal marito e non solo in Italia, ma in tutta Europa. Tutti si domandano come l’abbia presa guardandolo l’ex capitano della Roma. Il Corriere della Sera dà alcune risposte. Rivela come avrebbe reagito Francesco Totti al documentario-bomba dell'ex moglie. “Ilary faccia e dica quello che vuole”, sarebbe stato il suo laconico commento.

''Ilary faccia e dica quello che vuole'': ecco come avrebbe reagito Francesco Totti al documentario-bomba dell'ex moglie

Il quotidiano, lo stesso a cui lo sportivo rilasciò la famosa intervista in cui puntata il dito su la conduttrice 42enne, dandole colpe precise per l’addio, sottolinea: “Se volesse, Francesco Totti potrebbe dire molte cose, smentirne altre, però (quasi certamente) non lo farà, non adesso e non così. La sua verità, per correttezza, la racconterà ai giudici, non manca nemmeno tanto. Già il 4 dicembre c’è la prima udienza della causa bis sui Rolex, per deciderne la proprietà, non più solo il possesso. Per quella sul divorzio si tratta di aspettare il 24 gennaio 2024”.

“Chi lo conosce da vicino, parla di un Totti rassegnato ma sereno, impermeabile alle stilettate della conduttrice tv, che certo non gli hanno fatto piacere, ma ci si è abituato, ormai consapevole che tra loro non si troverà mai nessun tipo di accordo”, scrive ancora il Corriere.

Stando al Corriere della Sera il 47enne non avrebbe fatto altri commenti sulle parole della Blasi

Poi il giornale racconta: “Il Capitano ha visto il trailer di Unica prima di partire per la Cina, a Wuhan, per l'All Star Game con Roberto Baggio e altre leggende del calcio come Seedorf, Rivaldo e Kakà, però non ha fatto commenti, se non un generico: ‘Faccia e dica quello che vuole', riferito da altri. Non gliene importa niente”.

Totti sarebbe felice insieme a Noemi Bocchi. E pieno di impegni di lavoro. Sulla romana che ha preso il posto di Ilary neppure una parola, eppure anche lei non dovrebbe essere rimasta indifferente alle parole della Blasi. Soprattutto quando deve aver scoperto che il suo attuale compagno, pur vivendo una relazione con lei, stando sempre alla presentatrice, avrebbe ancora cercato “sessualmente” la madre dei suoi figli…