Pupo shock sugli anni da opinionista al GF Vip: ''Il programma faceva così ca**re che non avevo la forza di guardarlo''

Il cantante 68enne ‘ammazza’ il reality show condotto da Alfonso Signorini

E pensare che era stato proprio il giornalista 59enne a volerlo a tutti i costi lì

Pupo non si contiene. In una lunga intervista a La Repubblica in cui si racconta e parla della sua lunga carriera, il cantante spara a zero sugli anni da opinionista al GF Vip. Senza mezzi termini rivela: “Il programma faceva così ca**re che non avevo la forza di guardarlo”.

Enzo Ghinazzi “ammazza” il reality show di Alfonso Signorini. E pensare che era stato proprio il giornalista 59enne a volerlo a tutti i costi lì, in studio insieme a lui. Il 68enne confida: “Per due anni ho fatto l'opinionista del Grande Fratello, c'era la pandemia e avevo poco da fare. Ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un autore tv”. Poi arriva l'affondo finale: “Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re”.

Pupo è stato opinionista al GF Vip prima in coppia con Wanda Nara e poi con Antonella Elia. Ad aprile scorso, commentando la nuova versione prevista del reality, ospite del talk de Il Fatto Quotidiano di Claudia Rossi e Andrea Conti, aveva detto: “Se è giusto che la trasmissione torni con i nip? Sì Credo sia una giusta decisione, perfetta. Perché di questi sedicenti Vip, ne abbiamo anche le scatole piene! Questo acronimo abusato, ma vip de che? Quindi penso che abbiano fatto bene a prendere questa decisione”.

Pupo aveva poi raccontato di aver visto Signorini negli studi Mediaset a Cologno Monzese: “Ci siamo abbracciati con Alfonso, gli sono affezionato e gli voglio un bene pazzesco. Sono molto legato a lui. Mi ha voluto fare un bellissimo servizio sul suo settimanale. Infatti sono uscite delle pagine bellissime su Chi e sono molto contento. Lui mi ha detto: ‘tu devi tornare a fare l’opinionista del Grande Fratello, mi manchi molto’. Io gli ho detto: ‘ho già dato, uno come te si incontra una volta nella vita, se va male due!’”.