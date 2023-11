''Mercoledì inizio la chemio, perderò capelli e sopracciglia'': Eleonora Giorgi parla del tumore e rivela i primi sintomi di 2 anni fa

L’attrice 70enne chiarisce il motivo per cui ha dato la terribile notizia in tv, a Pomeriggio 5

Eleonora Giorgi dice tutto dell’'intruso’. Parla del tumore al pancreas, dopo aver confessato in tv, a Pomeriggio 5, di essere malata. Al Corriere della Sera rivela di aver avuto i primi sintomi 2 anni fa. “Mercoledì inizio la chemio, perderò capelli e sopracciglia”, sottolinea. Ma non smetterà di dare aggiornamenti sulla sua salute davanti alle telecamere.

I due figli le sono accanto. Andrea Rizzoli, 43 anni, e Paolo Ciavarro, 32, non la lasciano sola. L’attrice 70enne ammette di aver paura: “Molta, mercoledì inizierò il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni. Ma ho deciso di combattere con determinazione”.

La Giorgi ha un adenocarcinoma al pancreas, che ha scoperto per caso: “Avevo un forte raffreddore, il 26 ottobre, 5 giorni dopo il mio settantesimo compleanno, mi sono ritrovata a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse. 'Già che ci sono farei una lastra', ho detto all’ecografista. E quell’angelo: ‘Signora prenoti una tac’. L’esame ha rivelato dei piccoli noduli, di cui due frastagliati. Lo pneumologo mi ha prescritto una Pet che ha portato alla luce il carcinoma al pancreas. Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi”.

Eleonora all’inizio si è rassegnata, poi è cambiato qualcosa: “Mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli Andrea e Paolo addolorati, ho sentito il loro grande amore: tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori. Ho esorcizzato molte paure documentandomi subito, insieme ai miei figli. Scoprirlo per tempo è decisivo. E ovviamente ho esaminato gli altri casi noti, come quello di Fedez e di Steve Jobs”.

Qualcosa che non andava c’era, l’artista se n’era accorta: “Io avevo avuto dei sintomi. Due anni fa gli esami di routine mi avevano diagnosticato una glicemia alta: i medici la imputavano a una dieta scorretta, io che mangio in modo così frugale! O in alternativa davano la colpa alla vita sedentaria del Covid. Per scrupolo avevo fatto un’ ecografia al pancreas che non evidenziava nulla: avrei dovuto approfondire. Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale”.

Eleonora ha deciso di parlare del suo male in tv: “Myrta Merlino, poco prima dell’inizio della trasmissione mi ha fatta sentire benvoluta. Avevo quel macigno nel cuore e ho pensato: ‘Forse qui posso chiedere al mio pubblico tutto l’amore di cui ho bisogno’". Lei tornerà negli studi televisivi anche per aggiornare tutti sulla cura: “Sì, perché voglio dare coraggio a chi combatte come me, ci sono anche tanti giovani e questo mi addolora. Mi servirà anche per non buttarmi giù: perderò i capelli, le sopracciglia, ma quei momenti mi daranno il pretesto per truccarmi, indossare un turbante nero o una parrucca vaporosa. Sentirmi viva”.