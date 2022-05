Incidente Eva Henger, il marito in terapia intensiva: 'Tantissime fratture’

Massimiliano Caroletti, a poche ore dalla notizia del grave incidente automobilistico che lo ha visto coinvolto insieme alla moglie Eva Henger, aggiorna i follower sulle loro condizioni di salute. Il marito della 49enne è in terapia intensiva. “Tantissime fratture”, rivela. Lo scontro è avvenuto nella notte fra il 28 e il 29 aprile in Ungheria.

“Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti”, spiega Caroletti. “Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima”, aggiunge.

Il produttore 52enne rivela poi la dinamica dell’incidente: “Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile”. Il marito della Henger ringrazia per l’affetto che gli è stato dimostrato sinora e chiarisce: “Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 chilometri. Daje, amore mio, daje. Non si molla mai. Ti amo”.

Paolo Pasquali, direttore dell’agenzia che segue l’attrice, al Corriere della Sera a caldo aveva fatto sapere che Eva Henger aveva riportato fratture “agli arti inferiori e superiori”, il marito “allo sterno”. “Quel che si può confermare è che entrambi sono fuori pericolo di vita”, aveva subito precisato. Jennifer, la figlia dodicenne della coppia, anche lei in Ungheria, “per fortuna non era in macchina con i genitori”.

La bambina sta bene, come ha fatto sapere lei stessa sui social. Ha anche chiesto ai follower si smetterla di insultare la sorella maggiore, Mercedesz Henger, in procinto di entrare all’Isola dei Famosi. La 30enne si trova già in Honduras in quarantena: il popolo del web l’avrebbe attaccata perché in un momento così grave per la madre, avrebbe comunque deciso di naufragare al reality.

