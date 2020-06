Isabella Ferrari, il figlio Giovanni ha fatto la maturità: la mamma lo aiuta a ripassare. Foto

Isabella Ferrari “la notte prima degli esami”, sta accanto al figlio Giovanni e lo aiuta a ripassare. Il bel 18enne, che ad agosto spegnerà 19 candeline, ha appena fatto la maturità, l’attrice ha condiviso con i fan una rara foto con lui, tra libri e appunti, il giorno prima della difficile prova davanti alla commissione.

“Quando pensi che non ricorderai niente di tutto quello che hai ripetuto… La nostra notte prima degli esami. Ungaretti vs Leopardi #maturita’ #lanotteprimadegliesami #loveyoubaby”, scrive Isabella Ferrari per accompagnare lo scatto che la vede accanto al figlio Giovanni De Maria, in boxer e a torso nudo, sorridente ed emozionata.

Il figlio più piccolo della bella artista 56enne, mamma pure di Teresa, nata nel 1995, avuta dallo stilista Massimo Osti, e Nina, 22 anni, nata dal legame con Renato De Maria, da cui ha avuto nel 2001 anche Giovanni, guarda Isabella perplesso. Ha vicino la sua più grande fan che lo sostiene. Ripassa letteratura italiana: nonostante il grande caldo a Roma, ha cercato di concentrarsi per tutta la notte, fino all’alba.

La Ferrari, anche come professoressa improvvisata, non rinuncia allo stile: indossa una camicia salmone over size e un paio di jeans. Adora Giovanni, in una delle altre poche foto in compagnia del figlio lo abbraccia contenta per i suoi incredibili e unici 18 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/6/2020.