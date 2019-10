Jennifer Aniston ha finalmente aperto il suo profilo Instagram. L’attrice fino ad oggi non era presente sui social, ma ha deciso che era arrivato il momento di adeguarsi e di instaurare un canale diretto con i suoi tanti ammiratori. E per inaugurare l’account ha utilizzato uno scatto che ha già fatto impazzire i milioni di fan che la serie tv ‘Friends’ ha ancora in tutto il mondo. Jennifer ha infatti postato una foto recente in cui appare insieme a tutti gli altri protagonisti della popolarissima sit-com, scattata durante i festeggiamenti per i 25 anni dalla prima messa in onda dello show.

Accanto all’immagine, in cui la Aniston posa vicino a Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, la 50enne ha scritto: “E adesso siamo anche ‘Friends’ su Instagram. Ciao Instagram”. Tra i primi a lasciare un commento anche il suo ex marito Justin Theroux, con cui la star di Hollywood è rimasta in buoni rapporti.

Nelle sue Instagram Stories Jennifer ha invece pubblicato uno scatto che la ritrae insieme a Reese Witherspoon, 43 anni, sua collega ma soprattutto grande amica. Le due stanno anche girando insieme una nuova serie tv, ‘The Morning Show’, e sono ormai davvero inseparabili.

Scritto da: la Redazione il 16/10/2019.