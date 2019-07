Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez sono al settimo cielo: hanno appena iniziato la loro convivenza in un appartamento che adorano, preso in affitto. Non c’è stata alcuna crisi, ma una semplice lite, come chiariscono a Chi.

Sono felici. Ogni divergenza è passata. La convivenza è appena iniziata e promette bene. Sulla lite con Jeremias Rodriguez, avvenuta in Sicilia, Soleil Sorgè al settimanale racconta: “Si è ingelosito perché, mentre eravamo in barca con altre persone, ho indossato un costume troppo trasparente e non mi è piaciuto il modo in cui me lo ha fatto notare”. “Non mi piaceva il contesto, il problema non era lei, ero infastidito e così ho deciso di andare via - sottolinea l’argentino 30enne - Ho smesso di seguirla su Instagram, è vero, perché mi doveva passare e non volevo vedere altre foto. Ma poi ci siamo chiariti”. “Avevamo torto entrambi”, precisa ancora la bionda ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Ora vivono insieme. La convivenza li porta a fare progetti. Prima arriva una promessa di Jeremias Rodriguez, però: “Prometto che, se litighiamo, smetto di seguirla sui social, ma non vado via di casa, dormiamo insieme lo stesso”.

Sentono di essersi migliorati nello stare insieme. “Soleil è arrivata nel momento giusto in cui avevo deciso di volermi bene, volevo allontanare tutto quello che mi faceva male e lei è stata lo stimolo ad andare fino in fondo”, racconta ancora Jeremias Rodrigtuez. Il futuro lo sentono nelle loro mani, ma non pensano ancora ai figli. “Amiamo entrambi i bambini e non vediamo l’ora di averli, ma adesso è presto”, spiega Soleil Sorgé.

Jeremias poi parla di Stefano De Martino e della sorella Belen: “Con Stefano abbiamo sempre avuto un rapporto sincero, mi sono riavvicinato a lui prima che lo facesse Belen. Sono felice che sia tornato con lei? Certo, mi basta vedere la faccia di Santiago per esserne sicuro”. Un ultimo commento su Andrea Iannone e Giulia De Lellis nuova coppia: “Hanno delle cose in comune, li vedo bene insieme”. Non dice di più.

