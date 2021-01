Justin Timberlake svela il nome del secondo figlio avuto da Jessica Biel, con cui è sposato dal 2012. Il cantante e attore si sbottona durante un'intervista al The Ellen DeGeneres Show e conferma di essere papà bis. Era stato l'ex collega degli NSYNC Lance Bass a rivelare, lo scorso settembre, che Justin e Jessica erano diventati nuovamente genitori.

Timberlake ufficializza finalmente l’arrivo del secondo figlio, nato nel 2020: è la prima volta che ne parla in pubblico. E’ stanco, stremato ma felice. “Sì, sono di nuovo papà. Il suo nome è Phineas, è fantastico e così carino, e nessuno dorme più”, dice mentre è in collegamento da casa con Ellen DeGeneres. Poi aggiunge: “Jessica e io però siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Siamo molto grati”.

Timberlake e la Biel sono anche genitori di Silas, 5 anni, nato l’11 aprile 2015. La conduttrice gli domanda come vadano le cose ora che hanno due figli. “Non ci vediamo più - ironizza il bel 39enne - C'è molto divertimento. Si passa da una difesa a zona a una difesa a uomo. Ci diciamo: 'Tu prendi lui, io prendo l’altro'".

Justin poi svela che il primogenito è al colmo della gioia per essere un fratello maggiore: “Per ora gli piace molto. Phin non può ancora camminare o rincorrerlo, quindi non so, vediamo cosa succede".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2021.