Kikò Nalli, 49 anni, prima di essere eliminato dal "Grande Fratello 16" ha potuto rivedere Ambra Lombardo, 33. L'ex marito di Tina Cipollari ha trovato la ragazza seduta a tavola nel Camping Carmelita. Tra i due sono scattati di nuovo baci appassionati.

Baci appassionati ma anche parole bellissime che sembrano promettere un radioso futuro per la coppia nata all'interno del "Grande Fratello 16". "So che hai passato dei momenti non belli - ha detto Kikò ad Ambra - Se tu sarai vera e lo desideri possiamo fare un bel cammino".

La Lombardo dal canto suo a Nalli ha detto: "Voglio dirti tante cose ma non so sa dove iniziare. Io sono una donna di fatti e non di parole. Ci sono, sono qui, e ci sarò. Non ti chiedo di fidarti di me, ti chiedo di fidarti della ragazza che hai conosciuto e con cui ha convissuto. Sono una donna adulta e comprendo bene tutto. Sono diretta e onesta. Io e te non saremo una scintilla. Saremo fuoco".

Kikò Nalli è stato poi chiamato da Barbara D'Urso e tornare nella Casa del "Grande Fratello 16". Ma prima di lasciare Ambra Lombardo, le ha dato altri baci appassionati. Non sapeva che di lì a poco sarebbe stato eliminato che il tempo trascorso lontani non sarebbe stato poi molto.

A proposito dell'eliminazione di Kikò, l'ex moglie Tina Cipollari ha commentato con un post su Instagram Stories: "Per me stasera è finita la pacchia", ha scritto l'opinionista di "Uomini e Donne". La bionda del piccolo schermo nei giorni scorsi, interrogata da Maria De Filippi sui palinsesti Mediaset, ha dichiarato: "Il lunedì non so cosa va in onda perché non guardo la tv, vado in palestra". Tina è famosa per la sua ironia e le sue battute. Una cosa è certa: dell'eliminazione di Nalli è venuta a conoscenza.

