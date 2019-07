Kikò Nalli e Ambra Lombardo raccontano il loro amore a Spy. Va tutto a gonfie vele dopo il sentimento che li ha portati a stare insieme al GF. I due sono talmente appassionati che non avrebbero problemi a mettersi in gioco a Temptation Island Vip. Il nome della coppia, tra quello dei possibili protagonisti, fa accendere gli animi dei fan. Loro sono sicuri che il loro rapporto uscirebbe indenne dal reality di Maria De Filippi.

“Il nostro è un rapporto bellissimo, anche se per ora, vivendo in due città differenti e avendo, entrambi molti impegni, dobbiamo incastrare i nostri incontri. Nonostante questo, è una storia a distanza che cresce ogni giorno sempre di più. Kikò è un uomo dalla dolcezza disarmante, con una grande umanità. Mi tratta come una principessa”, dice Ambra Lombardo sull’ex marito di Tina Cipollari.

“Il nostro rapporto ogni giorno cresce d’intensità. Ambra ha un carattere pazzesco. Posso definirla in una sola parola: lei è femmina! Ha moltissimi pregi, ma uno in particolare è la perseveranza. E a me piace chi è perseverante”, le fa eco Kikò Nalli. Vede solo pregi nella sua compagna, un unico neo: “Essersi innamorata di un matto come me”.

Immancabili arrivano le domande su una possibile partecipazione a Temptation Island Vip. Il 49enne e la 33enne non avrebbero paura di ‘perdersi’ al reality che mette alla prova l’amore.

“Se mai mi dovessi trovare davanti a una richiesta reale, potrei pensarci. Tra di noi c’è un rapporto di grande maturità, basato sulla fiducia reciproca. Io mi fido molto di lui e sono sicura che la nostra relazione ne uscirebbe indenne. Anche se io, devo ammetterlo, sono molto più gelosa di lui. Non so che effetto mi potrebbe fare vederlo in quella situazione anomala. Forse mi butterei in questa esperienza, come sono abituata a fare nella vita. Al massimo cadrei nella disperazione subito dopo”, sottolinea Ambra Lombardo a proposito di Temptation Island Vip. “Io non avrei nessun problema a dimostrarle l’amore, con la A maiuscola, che provo per lei”, afferma sicuro Kikò Nalli.

I due accetteranno di partecipare? Non aggiungono altro. Parlano della possibile convivenza. “Al momento l’idea di andare a vivere insieme è ancora lontana. La mia vita oggi è a Milano e la sua a Roma. Escludo che possa essere un passo che faremo a breve. Abbiamo sicuramente bisogno di conoscergli meglio e di capire come funzioniamo come coppia”, spiega l’ex professoressa. “In Ambra ho trovato quello che cercavo in una donna, altrimenti sarei potuto stare benissimo da solo. Io i progetti li faccio e sicuramente li porterò a termine. Posso essere solo felice di quello che sto vivendo adesso”, sottolinea l’hair stylist.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/7/2019.