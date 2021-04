Laura Barriales svela il nome del figlio secondogenito: ecco come si chiamerà

Laura Barriales finalmente svela il nome del figlio secondogenito che arriverà tra poco a fa compagnia alla piccola Melania, nata il 30 ottobre 2018. La bella 38enne, come confessato lo scorso gennaio, è incinta di un maschietto. Il bambino che metterà al mondo si chiamerà Romeo.

“Esperándote... Romeo”, scrive la spagnola sul social. Aspetta con gioia di conoscere il suo delizioso principino, per la felicità anche del marito Fabio Cattaneo, imprenditore ticinese e amministratore delegato di un'azienda vinicola, con cui è andata a nozze nel 2017.

Dopo tanta indecisione, la conduttrice alla fine ha scelto il nome del figlio secondogenito che ogni giorno sente crescere dentro di sé. Laura è splendida con il pancione ormai definitivamente esploso. Per tenersi in forma e non prendere troppi chili pratica attività sportiva.

“Durante la prima gravidanza praticavo molta acquagym. Ora seguire i corsi è complicato, per via della pandemia. Sto cercando comunque di allenarmi in casa, facendo pilates tre volte a settimana. Ogni mercoledì mi alleno, anche in diretta su Instagram. Tuttavia, la mia vera allenatrice è mia figlia Melania - ha detto recentemente la Barriales alla Gazzetta dello Sport - Non sto mai ferma, mi tiene molto attiva”.

Nessuna dieta per lei, che fa molta fatica a seguire un regime alimentare senza sgarrare e non sa cucinare. Ha un metabolismo assai veloce che le permette di smaltire subito, e questo, che considera la sua fortuna, le basta. E’ radiosa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/4/2021.