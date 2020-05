Laura Chiatti spiega perché è amica dell’ex Francesco Arca: 'Ho avuto la fortuna di scegliere persone speciali'

Laura Chiatti sorprende tutti con il forte legame che ha insieme a Marco Bocci con i suoi ex. L’amicizia con Francesco Arca, a lungo suo fidanzato, e all’attuale compagna dell’ex volto di Uomini e Donne, oggi attore affermato, spesso ha sorpreso. La bella attrice 37enne a Chi rivela perché è sua amica.

“Ho avuto la fortuna di scegliere persone speciali, che mi hanno voluto bene anche quando l’amore è finito - sottolinea la bionda - Oggi amo i figli di Francesco e la sua compagna Irene (Capuano, ndr) così tanto che la gente ci chiede come sia possibile”. Poi la Chiatti aggiunge: “La verità è che faccio squadra con le donne, non sono gelosa, cerco sentimenti profondi”.

Laura ama la sua vita tranquilla, con il marito Marco Bocci, con cui sta insieme dal 2013 e che ha sposato nel 2014, e i due figli, Enea, 5 anni, e Pablo. A Marsciano, vicino Perugia, dove vivono, è felice. Ha rinunciato a tante proposte per non rompere gli equilibri a lei cari. “Il cinema è arrivato per caso. Ho sempre considerato recitare una cosa divertente e preziosa, quasi un dono: vengo da una famiglia semplice e mi sono trovata a guadagnare in un giorno quello che papà guadagnava in un mese”, rivela.

“Non ho mai pensato ‘che brava’ ma ‘che fortuna!’. Quando i nostri figli recitano in casa, dico: ‘Avete preso da papà’ perché è lui il talento”, svela ancora Laura Chiatti. Non ha paura di stare ferma, non teme neppure il tempo che passa: “Non soffro se mi vedo con le rughe o se mi propongono ruoli da madre anziché da amante o da teenager perché rispetto i cicli della vita”.

Amante dei reality (è una fan del GF Vip) e di Uomini e Donne, Laura Chiatti in tv segue anche Storie maledette di Franca Leosini. Si sente una donna appagata. Con il fascinoso 41enne Bocci è come se fosse ancora il primo giorno. “La nostra storia è cominciata come un’amicizia e ricordo così bene il giorno che ci siamo baciati, il 6-12-2913, che me lo sono tatuato. Siamo molto compatibili, ci piace ironizzare”, confessa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2020.