Le chiedono se è amica di Maria De Filippi: la risposta di Tina Cipollari

Tina Cipollari, intervistata da ‘Leggo’, ha spiegato qual è il suo rapporto con Maria De Filippi. Quando alla storica opinionista di ‘Uomini e Donne’ è stato chiesto se si consideri un’amica della conduttrice, la 54enne non ha usato questo termine. Tra loro più che un’amicizia sembra esserci una stima professionale, ma nessuna frequentazione extra-lavorativa. “È un rapporto di grande stima reciproca e simpatia. Io sembro dura ma non lo sono per niente, pure le cose che dico con Gemma… cioè in realtà con lei le penso, però non ho un copione. A volte Maria mi blocca quando vede che esagero ma non lo fa mai con cattiveria, lo fa per me”, ha spiegato la bionda.

Tina, mamma di tre figli tutti adolescenti, nati dal matrimonio con l’ex marito Kiko Nalli, ha poi sottolineato che non frequenta nessuno dei protagonisti dello show di Canale5 (eccezione fatta, in realtà, per il collega Gianni Sperti, ma qui si parla di tronisti e corteggiatori), lanciando anche una frecciatina ad Andrea Zelletta.

“Ma per carità (ride, ndr)! Non ho contatti con nessuno, io li incontro solo al momento che registriamo la puntata, non ho proprio confidenza con nessuno, chi li vuole vedere! Per l’amor di dio! Una volta che finisco io vivo un’altra vita. Io non mi ricordo nemmeno i nomi e cognomi e faccio brutte figure. Al Grande Fratello c’è un ex tronista (Andrea Zelletta, ndr) ma io ho fatto fatica a capire chi fosse… dicevo questo lo conosco ma proprio non me lo ricordavo”, ha dichiarato.

Infine la simpatica viterbese ha raccontato anche com’è nata la sua partecipazione allo show della De Filippi: “La verità è che è nato tutto per scherzo. Sono stata io a contattare loro, mia sorella vedeva il programma e mi ha chiesto di chiamare per lei […] Mia sorella ha avuto un ripensamento perché si vergognava e allora mi hanno detto ‘perché non viene lei a fare il provino’, e da lì è partito tutto. Io poi sono fatta così mi sono buttata ed ero un personaggio insolito, ero quella che alle 15 del pomeriggio arrivava in studio in abito da sera e guanti lunghi. Ero completamente diversa dalle altre. Poi sono diventata tronista e lì ho conosciuto il mio ex marito e infine eccomi qui”, ha concluso.

