Lino Guanciale si è sposato a Roma, l'attore ha detto sì alla bella Antonella Liuzzi: foto

Lino Guanciale, 41 anni, si è sposato. L’attore, protagonista di molte fiction tv e famoso per il ruolo di Claudio Conforti nella fiction l’Allieva con Alessandra Mastronardi, ha sposato la compagna Antonella Liuzzi.

L'attore ha tenuto lontano dai riflettori la sua storia. La sposa infatti non proviene dal mondo dello spettacolo, ma lavora a Milano come insegnante nei master Bocconi. Proprio in quell’università i due si sarebbero conosciuti. La coppia si è sposata a Roma il 18 luglio, nel Palazzo del Campidoglio con una cerimonia intima e pochissimi invitati. Negli ultimi anni Guanciale è stato protagonista di molte fiction di successo come ''Non dirlo al mio capo'' con Vanessa Incontrada, ''La porta rossa'' e ''Che Dio ci aiuti''. Ora ha annunciato che si prenderà del tempo per la famiglia: “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia”, ha detto l’attore in una recente intervista a Visto.

“Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”.

Scritto da: La Redazione il 20/7/2020.