La figlia Jasmine è bella, giovane e ha due genitori molto famosi: Loredana Lecciso sa che la sua secondogenita è un obiettivo sensibile per gli hater della rete. La 47enne ha così voluto dire la sua sui continui attacchi che la ragazza nata dalla relazione con Albano Carrisi riceve sul suo profilo Instagram. Parlando di chi si scaglia quasi quotidianamente contro Jasmine ha detto: “Si tratta di una piccola percentuale di persone, per fortuna. Ma non per fortuna di mia figlia, sia chiaro... Ma per loro stessi. Perché a me fanno tanta tristezza. Non mi fanno rabbia. Ripeto: mi fanno tristezza! Un soggetto che scrive parole simili. Ancora peggio se scritte da un maggiorenne. Credo che rasenti un po’ di insoddisfazione”.

La showgirl è però fiduciosa che sua figlia, ormai maggiorenne, sappia come gestire situazioni difficili in rete. “Grazie a Dio è molto brava nel valutare e nel discernere la fonte dell’attacco. Jasmine è capace di ponderare qualsiasi messaggio le arrivi senza farne un dramma perché identifica chi vuole colpirla e non se ne fa un problema”, ha aggiunto in un’intervista al settimanale ‘Lei’.

E’ però importante che le persone, soprattutto quelle un po’ più fragili, chiedano aiuto nel momento in cui dovessero sentirsi minacciate da qualcuno online. “Non fatevi bullizzare! Verificate la fonte e non fatene un dramma. Parlatene in famiglia. In queste persone che spesso fanno commenti negativi non c’è cattiveria ma semplicemente malcontento”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 29/8/2019.