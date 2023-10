Lorenzo Tano, figlio di Siffredi, annuncia chi è la sua insegnante a 'Ballando con le Stelle'

Milly Carlucci lo ha ‘accoppiato’ alla biondissima Lucrezia Lando

Lunedì sera è stato lo stesso 27enne a rivelarlo via social con tanto di selfie

Lorenzo Tano, il figlio 27enne si Rocco Siffredi, ha annunciato chi è la ballerina che lo accompagnerà durante la sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’.

Nella serata di lunedì 2 ottobre il primogenito dell’attore a luci rosse ha condiviso sul social un selfie insieme alla ragazza che avrà il compito di insegnargli a ballare e guidarlo durante il talent di Rai1.

Di chi si tratta? Della biondissima Lucrezia Lando, 24enne di Bassano del Grappa.

Lorenzo Tano, 27 anni, insieme alla sua insegnante di Ballando con le Stelle Lucrezia Lando, 24

Condividendo un selfie insieme a lei, Lorenzo ha scritto su Instagram: “Sono felice di presentarvi la mia ballerina che non sa ancora in che guai si è cacciata”.

Sempre lunedì Tano ha anche spiegato ai suoi follower social: “Oggi è una giornata molto importante perché è la prima volta che vado allo studio di Ballando ed mi presentano la mia partner”.

“Questa è una cosa molto importante perché non so tantissimo di come si balla o come non si balla, ma l’unica cosa che so è che è fondamentale avere un buon feeling con il proprio partner quindi sono abbastanza ansioso”, ha aggiunto.

“Questa giornata definirà i prossimi tre mesi andando avanti e quindi speriamo bene, vediamo chi avrò”, ha sottolineato.

“Oggi inizieremo a fare anche le prime riprese quindi anche un po’ di ansia su come andrà”, ha concluso.