Nuovo intervento d'urgenza: Fedez costretto a restare ancora in ospedale, parla il padre

Fedez avrebbe avuto un’altra emorragia e sarebbe finito ancora una volta in sala operatoria. Lo riporta il Corriere della Sera. Nuovo intervento d’urgenza per il rapper, costretto a restare in ospedale. Sarebbe stata necessaria per lui una nuova trasfusione. La notizia ha subito generato apprensione, a rassicurare i fan ci pensa il padre, che all’agenzia Agtw ha detto: “Sta un po’ meglio. Così, così”.

“Fedez è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia al Fatebenefratelli di Milano: secondo quanto risulta al Corriere, domenica si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per un’endocoscopia ed è stata poi necessaria una nuova emotrasfusione”, scrive il quotidiano di via Solferino. E’ ormai certo che non sarà dimesso nelle prossime ore.

Il rapper 33enne è ricoverato in ospedale da giovedì scorso, quando a causa di un malore è stato portato di corsa al Fatebenefratelli. I medici hanno scoperto due ulcere e gli hanno, parole sue, letteralmente salvato la vita. Si era sentito male a causa di un’emorragia interna. “Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”, aveva scritto lui sui social, tranquillizzando così quelli che temevano una ricaduta del tumore al pancreas che gli è stato asportato nel marzo 2022.

Nessuna nuova dichiarazione dall'artista, che non sarà dimesso a breve

Al momento sia Federico che la moglie, Chiara Ferragni, rimasta sempre al suo fianco, non rilasciano alcuna dichiarazione in merito. E’ il padre Franco Lucia a parlare. “Sta un po’ meglio, grazie”, ha detto uscendo dal nosocomio ai giornalisti. Non sa ancora quando il figlio uscirà dall’ospedale. Quando gli è stato chiesto come stia lui, l'uomo ha risposto: “Io devo stare bene per forza”. Insieme a lui anche la moglie Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez.