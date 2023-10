Era pronto a prendere un volo per Los Angeles, poi è arrivato il malore e il successivo ricovero

Il 33enne: “Due ulcere mi hanno causato un’emorragia interna”

Al momento non arriva alcun nuovo post con relativo aggiornamento. Fedez è vivo per miracolo. La verità sull’intervento d’urgenza del rapper diventa sempre più evidente. Chiara Ferragni, rientrata di corsa da Parigi dove si trovava per la Fashion Week, aveva subito fatto capire che qualcosa non andava. Il 33enne giovedì 28 settembre stava per prendere un volo per Los Angeles con il suo entourage, poi il malore e il successivo ricovero all'ospedale Fatebenefratelli nel reparto di Chirurgia. Sono state ore d’ansia per la famiglia e per i fan. Ci ha pensato l’artista a tranquillizzare tutti, nelle sue storie. “Ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, ha rivelato.

Fedez vivo per miracolo, Chiara Ferragni rientrata di corsa da Parigi: la verità sull'intervento di urgenza del rapper

A distanza di un anno e mezzo dall’operazione per il tumore al pancreas, Fedez finisce nuovamente sotto i ferri. La moglie Chiara blocca il respiro. Chi lo ama prega, gli odiatori sui social si scatenano con parole abominevoli contro di lui. L’artista su Instagram ha scritto: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti”. Poi ha aggiunto: “Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio”. E ha concluso: “Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.

Le parole del 33enne sul social

Pare che il cancro rimosso lo scorso marzo non c’entri nulla. “Siamo in contatto telefonico”, ha spiegato Massimo Falconi, responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove era stato ricoverato la scorsa primavera, a La Repubblica. “Quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona - ha chiarito il professore - Può esserci una maggiore fragilità legata all’intervento, anche se osservata raramente. Ed è possibile che sia legata all’assunzione di qualche farmaco, anche se non abbiamo informazioni in merito”.

Fedez ha già fatto una gastroscopia. “Generalmente, per questo tipo di episodi, il ricovero dura tre, quattro giorni al massimo e dopo una terapia c’è una guarigione entro sei settimane”, ha proseguito ancora il medico. “Dopo il tipo di intervento a cui si è dovuto sottoporre è chiaro che lo stato di allerta è maggiore, ma non c’è motivo di preoccuparsi”, ha concluso. Fedez rimane però ancora in ospedale, potrebbe essere dimesso presto, ma spetta ai dottori l’ultima parola.