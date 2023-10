''Belen era incinta, si è messa a piangere e ci siamo abbracciati'': Fabrizio Corona rivela un retroscena sull'ex compagna

A Domenica In sottolinea: “Se non fossi andato in galera Stefano De Martino non sarebbe esistito”

A Mara Venier svela: “Lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera”

Fabrizio Corona a Domenica In è un fiume in piena. Parla di tutto, ora che è libero può finalmente farlo. Rivela anche un retroscena sull’ex compagna più famosa che ha avuto. “Belen era incinta - confida a Mara Venier - si è messa a piangere e ci siamo abbracciati”. Il 49enne ne è certo: se lui non fosse finito in galera, la showgirl 39enne non avrebbe mai iniziato la relazione sentimentale con Stefano De Martino.

Lui e Belen sono stati insieme dal 2009 al 2012. La rottura è arrivata proprio quando per lui sono iniziati i guai giudiziari che l’hanno poi portato a lungo dietro le sbarre. Fabrizio racconta la sua verità sul suo rapporto con la Rodriguez. “Lei mi ha lasciato di fronte a 13 anni di galera. E se io non fossi entrato in galera, forse De Martino non sarebbe mai nato, anzi mai esistito. Se non fossi andato in carcere saremmo stati insieme”, precisa.

"Per me poi iniziò un periodo assurdo, sapevo che avevo un conto alla rovescia, sapevo che mi condannavano. Ho fatto tutto, divertimento, rapporti di letto, lavoro. Tutto. Come mi sono lasciato con Belen? Di colpo non l’ho mai più vista”, prosegue l’ex re dei paparazzi.

Corona si lascia andare e confessa per la prima volta un episodio accaduto nel 2012, quando Belen aspettava il suo primo figlio, Santiago, da Stefano (il bambino è nato il 9 aprile 2013): “Poi a dicembre, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo. Mi guarda con la faccia triste: ha pianto tutto il volo. Ci siamo abbracciati. De Martino era a prenderla all’aeroporto, io sono andato via col mio autista e basta, più visti". L’argentina ha sposato il napoletano il 20 settembre del 2013. I due si sono separati nel 2015, per tornare insieme nel 2019. Poi un successivo crack, un’altra reunion e ora di nuovo la separazione. Al momento lei è legata a Elio Lorenzoni. De Martino è stato più volte avvistato con Martina Trivelli, 26 anni.

Fabrizio di tutto questo non parla. Ma svela: "Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose".