Elisabetta Canalis si riunisce all'ex marito Brian per il compleanno della figlia Skyler: guarda

La bimba della showgirl 45enne e dell’ortopedico 55enne ha compiuto 8 anni

Una festa a casa con tanti amichetti: c’è armonia tra la sarda e il medico

Elisabetta Canalis e Brian Perri festeggiano Skyler. La figlia dell’ex velina 45enne e dell’ortopedico 55enne ha compiuto 8 anni venerdì 29 settembre. Durante il weekend la showgirl si riunisce al suo ex marito per il compleanno della bambina.

Elisabetta Canalis si riunisce all'ex marito Brian per il compleanno della figlia Skyler

E’ un party a casa, con tanti amichetti, pronti a spegnere le candeline insieme alla ragazzina e divertirsi un mondo. La sarda ha organizzato tutto alla perfezione. Ci sono pure i gelati, rigorosamente italiani: una delle tante leccornie presenti sulla tavolata piena di dolcetti. Skyler è felicissima: vedere la mamma e il papà così in sintonia, anche dopo l’addio, le fa bene al cuore.

La Canalis è uscita insieme alla sua piccola a comprare tutti gli addobbi per la festa. Sul social alla figlia ha dedicato tenerissime parole. “Auguri Skyler, 8 anni di vita trascorsa insieme in cui tu hai reso quelle della tua mamma e del tuo papà speciali e bellissime”, ha scritto.

Eli ha poi aggiunto: “C’è una canzone di Lauryn Hill che mi torna in mente spesso quando penso a te, a come, proprio a noi, sia capitata la fortuna di averti”. Cita così i versi di To Zion, in inglese. La traduzione recita così: “E ti ringrazio per aver scelto me/ Per venire alla vita per essere/ Un bel riflesso della Sua grazia/ Vedi, so che è un regalo così grande/ E’ solo uno che Dio potrebbe creare/ E mi viene in mente ogni volta che vedo la tua faccia”.

Al party anche tanti gelati italiani

Skyler è tutto il suo mondo. Si dice che la showgirl sia rimasta a vivere a Los Angeles, dopo il divorzio, proprio per il bene della bimba, per non allontanarla dal padre. Ed è per lei che ogni giorno porta avanti il suo quotidiano, tra lavoro, anche da pendolare con l’Italia, e gli impegni da genitore. Skyler Eva ora gioca a hockey: lei non si perde una partita.