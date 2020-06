Luca Argentero torna in tv dopo essere diventato padre: rivela a chi somiglia di più la figlia Nina

Luca Argentero torna in tv dopo essere diventato padre lo scorso 20 maggio, quando la compagna Cristina Marino ha dato alla luce Nina Speranza. L’affascinante 42enne, ospite di Alessandro Cattelan a EPCC, “E poi c’è Cattelan”, su Sky Uno rivela a chi somiglia di più la figlia.

E’ felice per il successo ottenuto da “Doc”, la serie tv Rai andata in onda e soprattutto per la paternità. “Cosa ho fatto in quarantena? Ho avuto una figlia”, dice Argentero. L’attore poi svela di essere abbastanza assonnato, colpa delle colichette della neonata. “Sono in carenza di sonno, è festival della colica, giocoleria pura, ma non hai nessun potere sulla colica sono arrivato a questa conclusione”, confessa.

“Non pensavo si potessero raggiungere apici di felicità così grandi. Lo so sembra retorico quando senti gli altri che te lo raccontano ma è veramente così”, sottolinea Luca. Che poi finalmente rivela a chi somigli di più la figlia: “A quanto pare assomiglia un po’ di più a me”.

Euforico non riesce a credere ai forti sentimenti provati per l’arrivo della cicogna: “Avevo immaginato questo momento per tantissimo tempo, gli amici cercano di raccontarlo, ma tutto quello che ti dicono è retorica. Retorica, ma è vera. Incredibilmente bello ed emozionante”.

