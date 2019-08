Luciana Littizzetto distrutta: è morta Gigia, il suo adorato cane

Luciana Littizzetto è distrutta. E’ morta Gigia, il suo adorato cane. La comica saluta l’animale sul social, condivide con i fan una foto in cui è immortalata stretta alla quattro zampe in un caloroso abbraccio e scrive: “Non ci sei più. E nemmeno io. #gigiatesoromio”.

Luciana Littizzetto nel 2010 aveva salvato il cane dall’abbandono, trovandolo in autostrada, dalle parti di Rho. Gigia e lei erano legatissime, era la sua migliore amica, così raccontava.

Luciata Littizzetto aveva svelato l’incontro con Gigia nel suo blog. “La Gigia. Il mio mitico Gigione. Adorabile peste. L’ho trovata 5 anni fa, in autostrada dalle parti di Rho, vicino a Milano, mentre stavo andando a girare uno spot per la Coop. La vera salvatrice in realtà è stata la costumista che abituata ai suoi pitbull, l’ha tirata su dalla strada incurante dei ringhi e dei morsi. Era spaventatissima povera cagnina e si dannava l’anima per difendersi. Una volta portata in camerino è cominciato il toto Gigia. Chi la vuole? All’inizio tutti disponibili. Lo dico ad un mio amico, magari a mia sorella, ti faccio sapere se a mia nonna… Io avevo già un altro cane, Alì bau bau, già vecchierello e anche lui del canile, non ero tanto dell’idea. Certo che un minuscolo cane…per giunta con due nasi…come si fa. E così nonostante Davide ringhiasse pure lui l’ho portata a casa. Con la solita scusa. La tengo un po’ di giorni e poi vedo di trovarle un padrone. Peccato che dopo qualche ora era lei la padrona indiscussa della casa, abbaiatrice professionista, ringhiatrice da Nobel, morsicatrice a tempo perso”, aveva scritto.

E’ morta Gigia, Luciana Littizzetto è addolorata dalla perdita dell’amato quattro zampe. Quasi parlandole, diceva: “Tu mi capisci anche senza parlare. E’ un linguaggio particolare il nostro. Fatto di cuori. Cuori di femmine che battono all’unisono”. La 54enne piange la scomparsa dell’animale. I follower le fanno coraggio, tra di loro tanti personaggi dello spettacolo, tra i quali Antonella Clerici, Filippa Lagerback e Adriana Volpe.

