Lei ha 57 anni, lui 42 ed è padre di due ragazzi di 13 e 15 anni

I due stanno felicemente insieme da ben 9 anni: “E' diventato la mia certezza”

Luisa Corna va a nozze. Domani, sabato 9 settembre, dirà di sì. La conduttrice e cantante al Corriere della Sera parla delle imminenti nozze col carabiniere di 15 anni più giovane di lei. E’ legata a Stefano Giovino, tenente colonnello alla guida del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno, da ben nove anni. Lei 57 anni, lui 42 e padre di due ragazzi di 13 e 15 anni. “I suoi due figli mi hanno riempito la vita”, confida.

Luisa Corna parla delle imminenti nozze col carabiniere di 15 anni più giovane: ''I suoi due figli mi hanno riempito la vita''

Luisa e il compagno avevano già organizzato tutto il 26 giugno del 2020 in Franciacorta, ma la pandemia ha fatto saltare tutto. Adesso il giorno del matrimonio è alle porte. “Una data casuale, scelta semplicemente perché c’era posto in chiesa. Abbiamo fatto di corsa, le partecipazioni mandate all’ultimo. Alcuni miei amici non riusciranno a venire perché avevano già programmato un concerto”, spiega la Corna.

La differenza d’età è ormai solo un dettaglio per l’artista: “Quando l’ho conosciuto ci ho riflettuto: quindici anni non sono pochi. Ma è stato solo un pensiero. L’esperienza mi ha fatto capire che nella vita non c’è certezza e lui invece è diventato la mia. La sua presenza è stata talmente coinvolgente e quotidiana che l’età è passata in secondo piano”.

Luisa non rimpiange di non aver avuto figli suoi: “Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza di questi due bambini che ho avuto il piacere di vedere crescere ha aiutato a cementare la relazione. Hanno la loro mamma, s’intende, ma è stato bello per me poter diventare una figura di riferimento”. E aggiunge: “Ci abbiamo pensato, ma quel pensiero non si è mai trasformato in desiderio. E comunque l’arrivo di questi ragazzi ha riempito la mia vita, hanno fatto sì che non sentissi il vuoto di una maternità”.

Ad accompagnarla all’altare sarà la madre Pierina. La Corna rivela: “Sarò in abito bianco. Tradizionale. Gli invitati? Non tantissimi, eravamo talmente in ritardo! Meno di cento”.