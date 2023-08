Madalina Ghenea ufficializza il suo nuovo amore: sul red carpet con il tennista bulgaro Grigor Dimitrov

A Maratea, in occasione del festival in Basilicata, la 36enne e arrivata insieme al fidanzato

Madalina Ghenea è splendida sul red carpet con il tennista bulgaro Grigor Dimitrov. Ufficializza il suo nuovo amore: sfila con lui a Maratea, in occasione del festival in Basilicata. Anche sul social si fa finalmente vedere con lo sportivo 32enne che durante la carriera da juniores è stato 1° al mondo e vincitore nel 2008 di Wimbledon e degli US Open.

La 36enne (oggi, 8 agosto celebra il compleanno) è fidanzata con Grigor da qualche mese. Sul social dice grazie a Dimitrov per la sua vicinanza. La modella e attrice rumena nell’ultimo periodo è stata molto impegnata tra set cinematografici e la nuova campagna Yamamay che la vede protagonista. “Devo ringraziare questo incredibile essere umano ridicolmente bello, Grigor Dimitrov, per aver viaggiato con me e anche per aver capito che devo sacrificare molto tempo di qualità insieme per stare davanti a un computer, praticamente giorno e notte negli ultimi mesi, ma con buoni risultati”, scrive.

Madalina ha avuto molti uomini famosi in passato. Per un breve periodo la Ghenea ha iniziato una relazione col calciatore Kevin Prince Boateng. Tra il 2012 e il 2013 ha vissuto una passione travolgente con l’attore Gerard Butler, in seguito ha avuto un flirt con Michael Fassbender. Poi, per un po’, è stata legata allo stilista Philipp Plein. Nel 2016 ha iniziato una relazione con l’imprenditore rumeno Matei Stratan, da cui ha avuto figlia nel 2017, Charlotte. I due nel 2019 si sono lasciati. Tra i tanti flirt si cui i media hanno sussurrato, tra gli ultimi, quello con Leonardo Del Vecchio, il figlio del fondatore della Luxottica, e con il calciatore Nicolò Zaniolo. Ora però c’è Grigor.