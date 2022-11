Madonna con tutti e 6 i figli per il Ringraziamento: la foto diventa virale

La Regina del Pop ha riunito tutti i suoi ragazzi per la festività nordamericana

Uno scatto di gruppo ha iniziato a fare il giro del web, secondo qualcuno ricordano la Famiglia Addams

Madonna quest’anno ha voluto al suo fianco tutti i suoi 6 figli per festeggiare il giorno del Ringraziamento. Così lo scorso giovedì 24 novembre (il Thanksgiving si tiene ogni anno il quarto giovedì di novembre) la Regina del Pop 64enne ha chiamato a raccolta anche la primogenita e il secondogenito, che non vivono più con lei. Lourdes, 26 anni, Rocco, 22, hanno risposto all’appello e si sono presentati al party a New York.

Madonna, 64 anni, insieme ai figli Lourdes, 26, Rocco, 22, David, Banda, 17, Mercy, 16, e le gemelline Estere e Stella, 10

C’erano ovviamente anche gli altri quattro figli minorenni, tutti adottati, di Mrs. Ciccone, ovvero David Banda, 17 anni, Mercy, 16, e le gemelline Estere e Stella, 10.

Madonna con la primogenita Lourdes

La Regina del Pop per il Thanksgiving sembra quasi mascherata

Secondo qualcuno la famiglia, in particolare in una foto di gruppo realizzata per l’occasione, ricorda gli Addams. Pose, espressioni e colori ricreano un’atmosfera simile a quella che c’è intorno ai personaggi del disegnatore americano Charles Addams.