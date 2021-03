La madre di Belen difende Fabrizio Corona: le sue parole

La madre di Belen, Veronica Cozzani, difende Fabrizio Corona, tornato in carcere dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di revocargli i domiciliari e della Cassazione. La donna si schiera dalla parte dell’ex compagno della figlia che ieri, 29 marzo, ha festeggiato il suo compleanno in cella.

Sul profilo di Fabrizio Corona, nel giorno del compimento dei suoi 47 anni, è stato pubblicata una foto in cui si vede l’ex re dei paparazzi ritratto con un cerotto sulla bocca. “47 anni, 6 di Galera 1 di comunità, 12 Anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. ‘QUELLO CHE MI AVETE FATTO E’ IMPERDONABILE’”, si legge.

Il post in breve tempo ha ricevuto moltissimi ‘like’ e tantissimi commenti, tra i quali anche quello della madre di Belen Rodriguez, che, proprio come la showgirl 36enne, pur riconoscendo le colpe di Corona, pensa che ora sia vittima di accanimento giudiziario.

“Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”, scrive in spagnolo Veronica, che ora preferirebbe Fabrizio fuori dal carcere ed gli esprime tutta la sua solidarietà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/3/2021.