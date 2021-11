 La madre di Manuel Bortuzzo attacca Lulù Selassié e lei scoppia a piangere

La madre di Manuel Bortuzzo attacca Lulù Selassiè, lei a distanza di ore dalla lettera di Rossella Corona, letta in diretta durante la puntata del GF Vip, scoppia a piangere e chiede ancora una volta perdono al nuotatore 22enne, con cui il rapporto sembra essersi ristabilito e procedere serenamente nella Casa.

E’ tutta colpa di una esternazione di Lulù all’indirizzo di Manuel. Un video mostra la principessa che in settimana va a frugare nelle cose di Manuel nella sua stanza e gli ‘ruba’ qualche sigaretta. “Guarda quante ne ha, mother fuc*er!”, esclama. L’espressione in inglese è un intercalare: letteralmente significa “figlio di buona donna”. Queste parole vengono messe sotto accusa dalla mamma di Bortuzzo.

“Amore mio, sai quanto mi venga difficile scriverti perché sono una persona molto riservata. Ti seguiamo sempre e siamo molto fieri del tuo percorso e di quello di Aldo (Montano, ndr) con cui hai instaurato un’amicizia pura”, esordisce la donna.

Poi lancia la sua frecciata indirettamente a Lulù: “Siamo molto fieri del tuo percorso. Sappiamo quanto siano importanti i tuoi spazi altrimenti rischi di ammalarti. Ho notato che c’è qualcuno che non riesce a trovarti questi spazi. Io non credo che l’amore sia chiesto. Credo che chi ti ama debba lasciarti libero di decidere sempre”.

“C’è stato un momento in particolare che mi ha fatto pensare: quando è stato infranto lo spazio personale della tua stanza mentre tu non c’eri. Sono state prese cose e sono state pronunciate parole alle tue spalle davvero brutte”, continua.

E conclude: “E’ l’insulto peggiore che si possa dire ad un figlio. In questo caso le ultime parole udite da te prima di cadere a terra, dopo il colpo di pistola. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia”.

Signorini giustifica Lucrezia, crede che non abbia pronunciato quella frase con intenzioni malevole. Bortuzzo, sull’esclamazione spiega: “L’ultimo ricordo prima del buio sono state quelle parole. E’ normale che lei le colleghi a quello, posso dirle di stare tranquilla. Conosco Lulù e sto bene”. La Princess ammutolita chiede perdono: “Chiedo scusa mamma Rossella, se ti ho ferito. La mia intenzione non era insultare nessuno”.

A distanza di ore però la ragazza accusa ancora il colpo e a Manuel in lacrime dice: “Chiedo scusa a te ancora, mi dispiace che questa cosa abbia ricordato un brutto ricordo”. Lui cerca di tranquillizzarla. “Mi dispiace, non voglio che tu ti allontani da me per questo”, sottolinea ancora Lulù vedendo Bortuzzo distante. “Se sono così è perché mi manca mamma, non è per altro. Tranquilla. Quando è successo ti ho subito difeso, non lo considero un problema”, le assicura il ragazzo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2021.