Mahmood in gonna e a petto nudo, Blanco in total black sul red carpet dell'Eurovision 2022: foto

Mahmood e Blanco si prendono i riflettori sul red carpet dell’Eurovision 2022. I fan applaudono in delirio all’evento inaugurale del contest alla Reggia Venaria a Torino: il 29enne e il 19enne, vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo con la loro “Brividi”, sono applauditissimi, l’ovazione del pubblico è impressionante.

Mahmood e Blanco sfilano sul ‘Turquoise Carpet’ dell’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia, Paese ospitante della kermesse musicale che prenderà il via oggi e si concluderà sabato. Chiudono la passerella delle delegazioni e fanno centro. Il primo indossa un blazer nero portato a petto nudo sopra a un'ampissima gonna a pieghe lilla, il boxer è rigorosamente in vista. Il secondo, giovanissimo, sceglie invece un outfit più tradizionale in total black. I look diventano subito virali in Rete.

“Il fatto che prima pioveva e ora è uscito il sole, già spacca”, sottolinea Mahmood. E aggiunge: “Qui la gente ci ferma, ci carica, ci dice ‘tifiamo per voi’. Sono super felice di farlo qui nel nostro Paese”. “C’è un bel clima, non abbiamo aspettative, ci auguriamo di divertirci e di dare il massimo e proprio per dare il massimo stiamo cercando di riposare", gli fa eco Blanco.

“Non vogliamo lanciare un messaggio, siamo qui perché abbiamo scritto una canzone e vogliamo far passare la libertà universale di amare in ogni maniera”, dice ancora Mahmood parlando del loro brano ai giornalisti. Blanco conclude: “Abbiamo scritto questo pezzo non pensando di andare contro qualcuno o contro qualche tema, l’abbiamo scritta perché volevamo raccontare la nostra vita”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/5/2022.