Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sempre più in crisi a Temptation Island, l'ex calciatore sbotta: ''Io non pago le colpe degli altri, io tronco''

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sempre più in crisi a Temptation Island. Quella che sembrava la coppia più solida di questa edizione sta vacillando di falò in falò. La conduttrice 42enne non ha ancora visto un video del compagno, ma l’ex calciatore 49enne, vera rivelazione di questa edizione grazie ai suoi modi di dire, non ha apprezzato quello che ha visto sino ad ora.

Durante l’ultima puntata Lorenzo ha visto la sua fidanzata spalmare crema solare a tutti i single del villaggio. L'ex calciatore è visibilmente infastidito, ma la cosa che proprio non riesce a mandare giù sono le parole dell'ex Miss Italia. Manila confessa di non volersi trasferire a Firenze dal compagno e di voler mantenere la sua indipendenza. Parole che deludono profondamente Lorenzo: ''Sembrava fosse amore e invece potrebbe essere un calesse che prenderà un'altra strada, sottostima il mio mondo.Quello che dice lei è tutto a suo favore. Il suo mondo conta il mio no’’.

Amoruso è ferito: ''Non mi sono mai tirato indietro nel prendermi cura dei suoi bambini. Io capisco che ha paura per quello che ha passato, ha il tarlo dell'ex marito e lo ha anche ammesso che se si fosse appoggiata totalmente al suo ex marito, ora non potrebbe mantenere i suoi figli. Io non devo convincere le persone. Io non pago le colpe degli altri, io tronco. Ho una parola e non devo ripeterla''. La Nazzaro è ignara dei sentimenti del compagno e l’epilogo di questa coppia non sarà di certo scontato…

Scritto da: La Redazione il 17/7/2020.