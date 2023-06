Manila Nazzaro e Stefano Oradei, l'amore è ufficiale! Prime foto insieme in pubblico: guarda

Mondani sul red carpet al party per I 70 della Minerva Pictures a Roma

Il ballerino 39enne bacia teneramente l’ex Miss Italia 45enne davanti a tutti

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono una coppia: l’amore è ufficiale. L’ex Miss Italia 45enne mette a tacere le polemiche per la fine della sua relazione, durata più di 6 anni, con Lorenzo Amoruso e si regala le prime foto insieme al ballerino 39enne in pubblico. I due sono mondani sul red carpet del party per i 70 anni della Minerva Pictures a Palazzo Brancaccio a Roma.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, l'amore è ufficiale! Prime foto insieme in pubblico

Manila e Stefano sfilano elegantissimi sul tappeto rosso davanti agli obiettivi mano nella mano: il danzatore regala alla conduttrice anche un tenero bacio sulla guancia, lei fa lo stesso. I flash esplodono: gli occhi sono tutti puntati su di loro. La Nazzaro è in total black, indossa un abito con un vertiginoso spacco. Oradei indossa lo smoking.

La 45enne e il 39enne sono molto complici: si tengono per mano

La Nazzaro si era lasciata andare sull’uomo che le fa battere nuovamente il cuore in un’intervista a Confidenze. “Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un'anima rara per educazione e dolcezza”, ha detto al settimanale una settimana fa. Sul crack con l’ex, invece, ha chiarito: “Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”.

La conduttrice bacia il danzatore davanti ai flash

Nei giorni scorsi sul social Manila aveva ricondiviso una storia fatta da Stefano accompagnata dalla canzone di Zucchero “Puro amore”. Nella foto pubblicata si vedeva un sacchetto pieno di cuoricini rossi, forse un dono fatto da lei a Oradei. Il ballerino aveva commentato: “I doni fantastici...quelli che riempiono il cuore... le parole sincere ed emozionanti”. Nel postare lo scatto aveva taggato Manila.

I due escono allo scoperto e non nascondono più il sentimento che lilega

Sia la Nazzaro che Oradei si trovavano in Sicilia: anche se non erano ancora comparsi in una foto a due, che però arriva ora, addirittura sul red carpet.