''Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno'': Antonella Fiordelisi conferma la rottura con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi non lascia spazio a dubbi. Dopo giorni di rumor sulla crisi tra lei ed Edoardo Donnamaria conferma la rottura col romano. “Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno”, tuona sul social, nel post condiviso nelle storie. La 25enne cerca di fare chiarezza, viste le tante domande dei follower riguardanti lo ‘status’ della sua relazione col 30enne.

Nei giorni scorsi l’ex schermitrice aveva detto di sentirsi “destabilizzata”. Il padre della salernitana aveva cercato di mettere ‘una pezza’ sull’amore tra i Donnalisi, nato al GF Vip. Il rapporto, però, parrebbe essere arrivato al capolinea dopo soli 7 mesi, anche se le liti tra i due nella Casa erano all’ordine del giorno e i tira e molla per loro sono quasi routine…

Antonella, replicando a chi su Instagram le domanda cosa sia accaduto, scrive: “Chiedo per favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me”.

Chiede rispetto: “Per noi non è un bel periodo, quando sarà il momento va ne parleremo”. I Donnalisi avevano festeggiato da poco i 7 mesi da coppia

I fan però, non spengono la loro curiosità. Così la Fiordelisi aggiunge: “Leggo tantissimi vostri messaggi, vi comprendo e cerco di capirvi. Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti come vi ho reso partecipe di quelli belli. Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo. Cerco solo un pò di comprensione da parte vostra che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui”.

Antonella conclude: “Quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto. Ora vorrei dedicarmi alla mia vita, le mie giornate, e il mio lavoro. Rispettate il momento”.