Francesca Pascale rompe il silenzio sulla morte dell'ex Silvio Berlusconi: le sue parole

Francesca Pascale è stata legata a Silvio Berlusconi per più di 10 anni, dal 2010 al 2020. Per un lungo tratto la sua vita ha percorso lo stesso sentiero di quello del Cavaliere, scomparso ieri, 12 giugno, all’età di 86 anni. Nonostante tra i due non ci fosse più alcun rapporto, la 37enne rompe il silenzio sulla morte dell'ex. A La Repubblica esprime parole di grande cordoglio: “Oggi provo solo dolore”.

L’esistenza di Francesca nel ‘dopo Belusconi’ è radicalmente cambiata, come pure le sue posizioni politiche. La napoletana il 2 luglio 2022 si è unita in matrimonio con la cantante Paola Turci, 58 anni. Quando gli di domanda cosa provi in queste ore, dice: “E’ triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò”. E aggiunge: “Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega”. Lo sussurra tra le lacrime, così sottolinea il quotidiano.

Le viene chiesto se il politico e imprenditore per lei fosse anche un padre. La Pascale chiarisce: “Ora è un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante. E poi non voglio rischiare di ferire nessuno. Non la persona che amo e che è al mio fianco, perché ferirei me stessa. E nessuno dei familiari di Silvio Berlusconi che ho sempre rispettato profondamente. Ma certo è stato anche una guida”.

“Mi ha dato tanto - prosegue Francesca - E certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto. Immagino già i commenti: le ha dato questo, quello. Io parlo del mondo che mi ha fatto conoscere, degli scenari in cui mi sono ritrovata. Quante cose ho vissuto, forse essere incosciente, così piccola, mi ha aiutato…”.

La Pascale ha sempre respinto il pensiero che Silvio potesse morire: “Sia quando stavamo insieme e lui subì un intervento importante. Sia dopo, adesso. Tra l’altro, chi lo ha conosciuto sa di quale formidabile capacità di reazione fosse capace. Per questo sono sotto choc”. E chiarisce: “Siamo essere umani: se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Poi, onestamente, con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. Ed io ero investita di tutto, ovvio. Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui”.

Francesca sarà al funerale: “Sono ancora scossa. Ma saranno funerali di Stato, saranno migliaia e io sarò una dei tanti a salutarlo. Una donna che ha fatto un suo percorso, è andata per la sua strada, serena. Ma lui aveva un suo amore per la vita, credo che in fondo lo capisse”.