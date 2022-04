Manuel Bortuzzo annuncia la fine dell’amore con Lulù Selassié: 'Abbiamo capito che…’

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè, conosciuta anche solo come Lulù, non sono più una coppia. I due si erano conosciuti durante la scorsa edizione del ‘Grande Fratello Vip’ e dopo qualche mese di tira e molla avevano deciso di intraprendere una relazione sentimentale. Le cose sono proseguite per il meglio anche dopo la fine del reality, ma solo per qualche settimana. Il 22enne, conosciuto soprattutto per i terribili fatti che lo hanno portato a dover vivere su una sedia a rotelle, ha deciso di annunciare la fine del loro amore addirittura con un comunicato stampa consegnato all’agenzia ANSA.

Nel testo si legge: “In questo mese, dal termine del GF Vip, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”. E ancora: “Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del GF rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”.

In queste ore Lulù, 23 anni, è stata avvistata a fare baldoria insieme alle sorelle e ad altri amici ed ex gieffini, sorridente come non mai. Nei mesi scorsi alcuni membri della famiglia Bortuzzo avevano più volte manifestato preoccupazione per il rapporto tra Manuel e l’ormai ex fidanzata.

Scritto da: la Redazione il 25/4/2022.