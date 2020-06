Manuela Arcuri posa per la copertina con il figlio Mattia. L’attrice è sulla prima pagina del settimanale ‘Oggi’, a cui ha raccontato la sua vita oggi: dal carattere del bambino alla voglia che ha di tornare a fare il suo mestiere. Parlando del piccolo, nato 6 anni fa dall’amore con Giovanni Di Gianfrancesco, la 43enne ha detto: “Mi incanta la sua dolcezza infinita, è ipersensibile. Certo, è un figlio unico, e come tale è abituato a stare al centro dell'attenzione. E bisogna saperlo prendere perché si offende facilmente. Abbiamo un rapporto simbiotico”.

Manuela dopo molti anni vorrebbe tornare a recitare per la tv. “Ho lavorato tanto in vita mia, mi sono presa una pausa per godermi mio figlio e ora che è più autonomo non nego che mi piacerebbe riprendere a fare quello che mi piace. Ma stato importante dedicarmi totalmente a lui. Non ho dormito una sola notte per tre anni, ma è stato entusiasmante”. C’è un ruolo che le piacerebbe fare? “Quello della cattiva. Mi piacerebbe mostrare un altro registro”.

E se i registi la chiamassero per fare ancora una volta la “bonazza”? “Potrei ancora farla, ma ci sono giovani attrici ben più belle di me. Alla mia età rischierei di sembrare ridicola, non crede? Sono sempre stata felice della mia fisicità, e ho anche sempre ammesso che e stato un bel biglietto da visita, ma credo proprio che ora i registi per i ruoli sexy sceglierebbero altre”, ha aggiunto.

Infine sulle nozze con Giovanni, 43 anni, ha concluso: “Sposarmi resta uno dei miei sogni e Io faremo. Giovanni e l’uomo della mia vita, ma ci siamo sentiti una famiglia fin da subito, senza fede al dito. Abbiamo fatto i genitori, ci siamo davvero concentrati così tanto su Mattia che le nozze le abbiamo lasciate in secondo piano”.

Scritto da: la Redazione il 18/6/2020.