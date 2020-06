Manuela Villa, esame di maturità a 54 anni: 'Ho paura come una ragazzina'

Manuela Villa è pronta: a 54 anni sosterrà l’esame di maturità. Il prossimo 23 giugno si siederà davanti ai professori per essere interrogata, come ha svelato in diretta nazionale ai microfoni di RTL 102,5.

Dovrà dimostrarsi capace di esporre il suo elaborato alla commissione di esame. "Io agli esami di Maturità 2020 per riprendermi quello che negli anni di fuoco avevo perso. Sono emozionata come tanti ragazzi, sto vivendo l'ebrezza e la paura come una ragazzina, in una situazione paradossale, ma forte e unica “, racconta.

Manuela si definisce “una vecchiaccia”. Scherza sul suo esame di maturità: "Meno male che c'è la mascherina, così non mi riconosceranno". Poi sulla prova orale che la vedrà protagonista dice: "Se hai studiato esce fuori, che si tratti di un esame scritto oppure orale, noi abbiamo comunque dovuto consegnare un elaborato. L’interrogazione verrà effettuata sull’elaborato". Mamma di un figlio 16enne, Jacopo, che fra qualche anno sosterrà lo stesso esame, Manuela rivela: “A mio figlio ho detto di studiare adesso che ha 16 anni, se no si ritroverà come me che sto impazzendo dietro ai libri”.

La Villa quando era ragazza non ha fatto l’esame orale alla maturità per puro panico: scappò prima di completare il suo percorso scolastico. “Io mi sono diplomata come montatrice all'Istituto Rossellini di Roma, poi ho fatto il quinto anno per prendere la maturità. Il giorno dell'esame mi sono presentata e la mia professoressa mi diceva: ‘Entra, entra!’. Ma io non sono entrata per paura dell’interrogazione”, rivela.

Poi sulla decisione di sostenere finalmente l’esame oggi, a 54 anni, sottolinea: “Mi sono detta che dovevo riprendermi quello che avevo lasciato perché avevo la testa da un'altra parte. Mi sono messa in discussione e questo mi è servito per tanti motivi. Ho tenuto in allenamento la testa e ho imparato cose nuove”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2020.