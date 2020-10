E’ devastata Mara Venier dopo la morte del suo migliore amico. Stamattina ha infatti saputo che Gianni Dei, per 35 anno un vero e proprio “fratello” per la conduttrice, se n’è andato. Appena qualche ora prima, nel pomeriggio di domenica, gli aveva mandato un messaggio di supporto dal salotto di Raiuno che conduce tutti i weekend. Poi su Instagram, appresa la notizia, ha deciso di ricordarlo pubblicando uno scatto insieme a lui.

“Gianni mio come faro? senza di te.... sei stato tutto per me, amico, fratello, complice... come faro? dopo 35 anni di fratellanza.... come faro????? Il mio cuore e? spezzato. Riposa in pace amore mio”, ha scritto. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici famosi. Tra i primi a commentare il post Cristiano Malgioglio, che Gianni lo conosceva bene. “Abbiamo perso un amico d'oro oltre che speciale e oggi abbiamo il cuore rotto..”, ha fatto sapere l’autore musicale.

Poi Rita Dalla Chiesa: “Oddio, non ci credo. Un galantuomo. Un sorriso e un abbraccio per te, che ne hai sempre avuti tanti per tutti”. Gianni, nato a Bologna nel 1940, aveva 79 anni. Trasferitosi a Roma da ragazzo, aveva intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando sia come attore che come cantante per diversi decenni.

Scritto da: la Redazione il 19/10/2020.