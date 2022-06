Mara Venier, prove di nozze con Alberto Matano che sposerà il compagno sabato 11 luglio: foto

Mara Venier sorride entusiasta, dietro di lei, quasi nascosto, c’è Alberto Matano. La conduttrice 71enne fa le prove di nozze col giornalista 49enne che sabato 11 giugno sposerà il compagno. Sarà proprio la ‘zia’ a officiare l’unione civile tra il presentatore de La vita in diretta e Riccardo: la bionda ne è entusiasta.

I fiori d’arancio, secondo quando scritto dal settimanale Chi, saranno celebrati a pochi passi dalla Capitale, a Labico, nel resort della tenuta di Antonello Colonna nel tardo pomeriggio. Ormai è tutto pronto. Matano insieme a Mara si occupano degli ultimi particolari riguardanti la cerimonia, sicuramente all’aperto.

“Prove generali”, scrive Mara a commento della foto condivisa sul social. Alberto le regala una emoticon a forma di cuoricino: i due sono amici intimi.

Insieme a loro c'è anche Vincenzo Spadafora, ex ministro per le politiche giovanili e lo sport nel Governo Conte II, pure lui legato da profondo affetto sia alla Venier che a Matano e il suo compagno. Riccardo, avvocato romano 55enne, non si fa vedere: è molto riservato. Ma, sicuramente, per il sì finalmente dovrà vincere la sue estrema timidezza e riservatezza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2022.